Bolsa argentina cae por previsibles utilidades tras récord histórico

BUENOS AIRES, 4 nov (Reuters) - La bolsa argentina bajaba el martes a modo de un esperado cambio de aire tras su reciente máximo histórico y las ganancias extraordinarias acumuladas con el sorpresivo triunfo del Gobierno en las elecciones de medio término.

La administración del libertario Javier Milei viene de imponerse en los comicios legislativos que le permitirán acelerar en el Congreso las reformas macroeconómicas comprometidas, en un ámbito dominado hasta ahora por el opositor peronismo de centroizquierda.

El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires cedía un 2,18% a las 1400 GMT por toma de utilidades, contra un alza del 3,39% en la víspera, cuando anotó su récord intradiario de 3.108.453,18 unidades y un salto del 69,31% en octubre, al tiempo que se dio un fuerte repliegue en el riesgo país.

Las perspectivas de crecimiento en la economía nacional, con superávit fiscal y desaceleración de la inflación, llevaron al banco estadounidense JP.Morgan a avalar las inversiones en la plaza financiera de la nación austral.

Operadores también prevén una retracción en la deuda soberana extrabursátil luego de avanzar un 0,4% el lunes y el 18,8% el mes previo.

Este contexto se presenta ante un tipo de cambio donde el peso se apreciaba un leve 0,10% a 1.480,5 por dólar, reacomodándose contra una apertura en el mínimo histórico del mercado en 1.495 unidades y rozando la banda superior de intervención del banco central (BCRA) fijada en 1.495,01 por dólar para este martes.

