Bolsa argentina coquetea nivel máximo por expectativa favorable de economía

BUENOS AIRES, 4 dic (Reuters) - La ronda accionaria de Argentina se movía el jueves en zona cercana a su récord histórico por las perspectivas alentadoras que pesan sobre la economía del país, en base a una amplia desregulación comprometida por el Gobierno libertario de Javier Milei.

La llegada de nueva liquidez impulsa a la bolsa casi a diario, con fondos de inversión que refuerzan sus carteras ante la tranquilidad que exhibe el tipo de cambio.

El índice líder S&P Merval de la plaza porteño ganaba un 1% a las 1340 GMT a 3.161.800,22 puntos, contra su máximo histórico de 3.181.450,09 anotado el pasado 3 de noviembre.

Contra una ligera retracción del riesgo país, analistas esperan que Argentina retome el crédito externo interrumpido varios años atrás por repetitivas crisis.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en la víspera que hay ofrecimiento de bancos para recibir hasta unos 7.000 millones de dólares, frente al compromiso de cancelar deuda a inicio de enero por 4.500 millones de dólares.

Para despejar dudas entre los inversores, Estados Unidos firmó recientemente un intercambio de monedas con Argentina por 20.000 millones de dólares.

El peso mayorista perdía apenas un 0,1% a 1.455 por dólar, lejos de la punta vendedora de la banda de flotación del BCRA fijada en 1.512,99 unidades para la fecha.

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)