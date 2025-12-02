Bolsa argentina extiende racha alcista frente a tipo de cambio en calma

BUENOS AIRES, 2 dic (Reuters) - Los negocios bursátiles en Argentina subían de precios el martes, por sexta ronda consecutiva, con el respaldo de un tipo de cambio tranquilo que alentaba una masiva reconfiguración de carteras entre inversores institucionales.

La nueva conformación del Congreso desde la semana entrante le dará al Gobierno libertario de Javier Milei nuevos instrumentos para buscar sancionar leyes que aseguren la desregulación de la tercera economía de Latinoamérica, situación favorable para los mercados domésticos.

El índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,7% a las 1345 GMT, luego de trepar un 10,82% en las anteriores cinco sesiones, acercándose a su récord en pesos anotado un mes atrás y con arrastre alcista del 73% en el último trimestre.

"La bolsa argentina tiene un buen margen para seguir creciendo, no solo por las perspectivas favorables de la economía, sino por la liquidez propia del mercado a favor de papeles en rubros específicos como el energético, el financiero y el de servicios", dijo un agente de la banca privada externa.

En cambio, el freno de mano son las "mayores tasas a nivel global (que) perjudican a las acciones", reportó el agente de liquidación y compensación Cohen.

La tendencia del riesgo país, promediando los 650 puntos básicos, es otro tema que siguen de cerca los operadores para definir las órdenes de inversión.

El peso mayorista se depreciaba un 0,45% a 1.458 por dólar, moviéndose dentro de la banda de flotación divergente fijada por el propio banco central (BCRA) y en valores equilibrados a lo largo de la última semana.

La recaudación fiscal de noviembre aumentó un 19,7% interanual, lo que a consideración de analistas implica una contracción real del 8,9% interanual asumiendo una inflación mensual en torno al 2,5% mensual.

Ver mayores alzas del S&P Merval

Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)