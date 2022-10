Bolsa argentina lidera mejora mensual; devaluación del peso se acelera, con pérdida de reservas

BUENOS AIRES, 31 oct (Reuters) - La plaza bursátil encabezó las alzas de octubre en Argentina al servir como cobertura frente a la inflación y la depreciación del peso, que aceleró su caída este mes mientras que los bonos soberanos tuvieron recompras desde organismos oficiales.

Este lunes, en la última ronda del mes, los activos mostraron altibajos por el cierre de carteras debido a las dudas económicas que imperan a corto plazo por el alza general de precios, el déficit fiscal y las escasas reservas del banco central (BCRA).

"Las señales provenientes de la inflación no son muy auspiciosas, por lo menos para las economías desarrolladas, ya que vienen mostrando signos de resiliencia que puede terminar permeándose a expectativas de inflación", sintetizó Balanz.

Los operadores estaban atentos a los mercados brasileños tras el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, a quien el mandatario argentino, Alberto Fernández, viajó a visitar el lunes a Sao Paulo.

* El índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganó un 1,42%, a 149.938,32 puntos como cierre provisorio, como cobertura inflacionaria, para acumular en octubre un avance del 7,78% gracias al interés en papeles energéticos y financieros.

* "El contexto de fondo sigue siendo desfavorable", subrayó Delphos Investment. "El Gobierno sigue enfrentando dificultades en la administración de reservas, que colisiona con el nivel de actividad en forma creciente".

* La deuda extrabursátil doméstica perdió en promedio un 1,3% por toma de utilidades, luego de avanzar un fuerte 4,7% durante la semana previa por cuestiones políticas e intervención del BCRA. Los bonos recortaron las ganancias al 1,2% en el mes.

* En un contexto complejo y a la espera de un nuevo incremento de tasas por parte de la Reserva Federal, el riesgo país argentino medido por el banco JP.Morgan subía 63 unidades, a 2.617 puntos básicos (2000 GMT).

* El peso mayorista cayó un 0,56%, a 156,89/156,90 por dólar, con una activa participación intervencionista del BCRA, que evita una devaluación brusca cada día frente a la presión del mercado, en busca de limitar una inflación proyectada por arriba del 100% para 2022.

* Ante una firme demanda genuina de divisas, el BCRA debió vender este lunes unos 125 millones de dólares, para ceder en octubre unos 490 millones de dólares de sus reservas, dijeron operadores.

* Respecto al nuevo régimen de importaciones (SIRA), una fuente oficial aclaró que los importadores pueden usar dólares propios, aunque "las empresas no pueden hacer 'Formación de Activos Externos', por eso no puede comprar dólares 'MEP' para después ir a importar. Está pensado para operaciones puntuales, no sirve ni para importar insumos ni para bienes de consumo".

* En los segmentos cambiarios alternativos, el peso se movió de manera selectiva a 309,1 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL), a 295,4 en el denominado "dólar MEP" y hasta las 290 unidades en el reducido pero referencial paralelo o 'blue'.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Nicolás Misculin)

