BUENOS AIRES, 28 ago (Reuters) - La bolsa de Argentina inició la semana en alza por persistentes tomas de coberturas ante una difícil coyuntura económica con alta inflación y a meses de una peleada elección presidencial.

El índice accionario líder S&P Merval mejoraba un 1,67%, a 641.702,82 unidades a las 1411 GMT, tras tocar un renovado nivel máximo histórico de 643.281,17 puntos en los primeros negocios.

El Merval avanzó un fuerte 8,02% la semana anterior.

"Argentina no tiene un problema económico, Argentina tiene un problema político que tiene que resolver. Hasta que no tengamos un acuerdo político, lamentablemente no vamos a salir", dijo en declaraciones radiales Gabriel Martino, ex-presidente del HSBC.

El Gobierno anunció el fin de semana un paquete de medidas económicas que buscan atenuar el golpe de una reciente devaluación del peso y para frenar el descontento social.

Una difícil coyuntura económica golpea la economía del país austral a pocos meses de una peleada elección presidencial, donde el ultraliberal Javier Milei quedó bien posicionado en las recientes primarias (PASO). (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)