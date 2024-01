BUENOS AIRES, 8 ene (Reuters) - La actividad bursátil de Argentina arrojaba un comportamiento alcista el lunes en su apertura por selectividad inversora a la espera de novedad en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de arduas tratativas legislativas para destrabar el análisis de una clave 'ley ómnibus'.

El referencial líder S&P Merval porteño subía un 0,57%, a 1.061.421,61 unidades a las 11.05 local (1405 GMT), contra su récord absoluto de 1.084.545 puntos en pesos anotado el 13 de diciembre último.

Por estos días, el Gobierno deberá hacer frente a vencimiento de deuda con el propio FMI, cuando también se deberá reportar la inflación de diciembre, se espera sea la mayor en casi 33 años.

"El mercado no tiene instrumentos financieros que sirvan para cubrirse de la inflación, entonces la liquidez se traslada a 'Obligaciones Negociables' (ON) y a algunas acciones secundarias de la bolsa, porque decididamente en renta fija (bonos) no se vislumbran alternativas", comentó a Reuters un analista financiero de una correduría de Buenos Aires.

En este contexto, Mirgor como empresa manufacturera es una de las destacadas en las últimas ruedas.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Maximilian Heath)