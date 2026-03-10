Bolsa argentina renueva oxígeno con retracción global del petróleo

Buenos Aires, 10 mar (Reuters) - Los títulos privados de Argentina se reacomodaban con alzas el martes en línea a otras plazas externas dada la menor presión global sobre el petróleo, con el foco de tensión en la guerra de Oriente Medio.

Las bolsas en general recuperaban fortaleza alentadas también por los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sugirió que el conflicto con Irán podría terminar pronto.

"Las acciones rebotan tras señales de un posible fin del conflicto. Contra un inicio marcado por temores a un shock energético, los mercados revirtieron las caídas ante señales de distensión en Oriente Medio y medidas para contener el precio del petróleo", reportó el agente de liquidación y compensación Cohen.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires cotizaba con una firme ganancia del 3,5% a las 1210 GMT en base a los negocios liderados por los papeles de mayor ponderación, básicamente los energéticos y financieros.

En medio de la lógica incertidumbre inversora que provocó la guerra, el riesgo país de Argentina volvía a la zona de los 578 puntos básicos, cuando una semana atrás coqueteó las 600 unidades, mientras los bonos extrabursátiles cotizaban planos.

"Frente a un shock que asumo transitorio de lo que está pasando en el mundo, porque no tengo dudas de que los buenos vamos a ganar, aún en esta coyuntura transitoria, a Argentina le mejora los términos de intercambio", afirmó el presidente argentino, Javier Milei, en un evento en Estados Unidos.

A su vez, el peso mayorista pasaba a apreciarse un 0,78% a 1405 por US$ con la intervención del BCRA, autoridad monetaria que desde hace 44 rondas consecutivas acumula compras por 3055 millones de US$ para sus reservas.

Milei encabeza en Nueva York la llamada "Argentina Week", un foro orientado a captar inversiones y reforzar vínculos con el sector financiero y empresario internacional.

En la apertura formal del encuentro, el mandatario dijo que "Tarde o temprano la tasa de interés va a bajar porque va a bajar el riesgo país, porque vamos a seguir pagando. Si se respeta el derecho de propiedad, las deudas se pagan".

Y agregó que al titular del BCRA, Santiago Bausili, le "van a salir los dólares por las orejas". (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Eliana Raszewski; Editado por Hernán Nessi y Lucila Sigal)