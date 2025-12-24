Bolsa argentina sube en sesión reducida, bancos cerrados por festividad navideña

BUENOS AIRES, 24 dic (Reuters) - Las transacciones bursátiles en Argentina evidenciaron una tendencia alcista el miércoles con notorio recorte de liquidez por tratarse de una ronda reducida sin negocios de contado dada la inactividad en los bancos.

Con ausencia de inversores institucionales y de algunos grandes operadores, las negociaciones se redujeron en dos horas hasta las 15:00 (1800 GMT), en una sesión cerrada para las plazas cambiarias y de bonos soberanos extrabursátiles.

El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires avanzó un lateral 0,2% al cierre, tras rumbos selectivos intradiarios y luego de bajar un 1,53% en las últimas tres rondas por toma de utilidades contra el récord máximo anotado el viernes pasado.

"Solo se concretaron negocios impostergables previo a los cierres de carteras por el fin de año, esto se notó con un abrupto achicamiento del volumen y la ausencia de inversores tradicionales", dijo un analista corporativo de la correduría Bull Market Brokers.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei debe afrontar un vencimiento de deuda por unos US$4.300 millones a inicio del año entrante, con un enero donde entrará a regir la nueva banda de flotación cambiaria al ritmo de la inflación mensual, con debut al 2,5% desde el 1% actual.

Los mercados argentinos en su totalidad permanecerán cerrados el jueves por la Navidad y retomarán el curso normal el próximo viernes.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)