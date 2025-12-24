Bolsa argentina sube leve en sesión reducida, bancos cerrados por festividad navideña

BUENOS AIRES, 24 dic (Reuters) - Las transacciones bursátiles en Argentina evidenciaban una tendencia ligeramente alcista el miércoles con notorio recorte de liquidez por tratarse de una ronda reducida sin negocios de contado dada la inactividad en los bancos.

Con ausencia de inversores institucionales y de algunos grandes operadores, las negociaciones se reducirán en dos horas hasta las 15.00 (1800 GMT), en una sesión cerrada para las plazas cambiarias y de bonos soberanos extrabursátiles.

El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires avanzaba un lateral 0,21% a minutos de su apertura (1335 GMT), luego de bajar un 1,53% en las últimas tres rondas por toma de utilidades contra el récord máximo intradiario anotado el viernes pasado.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei debe afrontar un vencimiento de deuda por unos US$4.300 millones a inicio del año entrante, con un enero donde entrará a regir la nueva banda de flotación cambiaria al ritmo de la inflación mensual, con debut al 2,5% desde el 1% actual.

Los mercados argentinos en su totalidad permanecerán cerrados el jueves por la Navidad.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caídas del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; Colaboración de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)