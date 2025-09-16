LA NACION

Bolsa brasileña cierra en récord y real en su mejor nivel desde junio de 2024

16 sep (Reuters) - El referencial de la bolsa brasileña cerró el martes en máximos históricos, aunque con un alza relativamente modesta y un volumen financiero menor al promedio anual, mientras los inversores continúan apostando por un recorte en las tasas de interés en Estados Unidos.

El índice Bovespa ganó un 0,43%, a 144.165,7 puntos, según datos preliminares.

Además, el real avanzó un 0,44%, a 5,2987 unidades por dólar, en su mejor nivel de cierre desde junio del año pasado frente a la divisa estadounidense.

La moneda local fue apuntalada por las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal y comentarios del ministro de Hacienda local, Fernando Haddad, quien reafirmó el compromiso del Gobierno con las metas fiscales. (Reporte de Paula Arend Laier y Fabrício de Castro; Editado por Manuel Farías)

