Bolsa de argentina sube tras anuncio de vicepresidenta de no presentarse a elecciones en 2023

BUENOS AIRES, 7 dic (Reuters) - La bolsa argentina subía el miércoles por la lectura positiva del mercado al anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de alejarse de cualquier candidatura para las elecciones de 2023, como reacción a un fallo judicial en su contra.

El índice S&P Merval de Buenos Aires avanzaba un 0,82%, a 169.468,9 puntos, a las 11.05 hora local (1405 GMT), previo a la inactividad del mercado por los feriados del jueves y viernes.

La poderosa vicepresidenta de Argentina recibió el martes una condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un resonante caso de corrupción conocido como "Vialidad", aunque la sentencia quedará en suspenso tras la prevista apelación judicial.

"La condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos", dijo Fernández tras la lectura del fallo, y afirmó que "en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros".

Fernández es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.

Como presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, se opuso a la dinámica del mercado financiero y esto fue visto como algo muy adverso por el mundo inversor. (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal)

Reuters