Bolsa de Tokio se dispara tras alivio comercial de EEUU en jornada mixta para Asia

La bolsa de Tokio se recuperó el viernes en una jornada mixta para los mercados asiáticos, impulsada por el alivio de que Tokio y Washington hubieran resuelto una diferencia arancelaria que había suscitado inquietudes sobre su acuerdo comercial.

La noticia se sumó al optimismo generado por los buenos resultados de Sony y Softbank, dos pesos pesados del mercado, que impulsaron una subida en el sector tecnológico.

El Nikkei 225 subió más de un 2% después de que el enviado de Japón para las negociaciones comerciales con Estados Unidos, Ryosei Akazawa, dijera a los periodistas que se espera que Washington revise una orden ejecutiva que acumulaba varios gravámenes.

También redujo, según el funcionario, las tarifas aduaneras sobre los automóviles japoneses, un motor crucial de la cuarta economía del mundo.

El gigante automovilístico Toyota subió casi un 4% y Nissan más de un 3%.

El coloso de las inversiones tecnológicas SoftBank se disparó más de un 13%, hasta alcanzar un récord tras publicar unos sólidos resultados.

Y Sony avanzó más de un 4%, lo que amplió su ganancia del 4,1% del jueves, después de que aumentara sus previsiones de beneficios anuales gracias a su negocio de videojuegos.

Pero mientras Wellington, Taipéi y Yakarta también subían, el resto de Asia tenía dificultades, con caídas en Hong Kong, Shanghái, Sídney, Seúl, Singapur y Manila.

Los inversionistas están ahora atentos a las conversaciones entre Washington y varios otros socios comerciales tras la imposición el jueves de los aranceles del presidente Donald Trump, con India y Suiza luchando por llegar a un acuerdo.

También se siguen de cerca las conversaciones entre China y Estados Unidos para prorrogar la tregua de 90 días en su enconada guerra comercial.