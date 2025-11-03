Bolsa mexicana abre con leves pérdidas en semana de tasa clave de Banxico
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 3 nov (Reuters) - La bolsa mexicana retrocedía ligeramente el lunes al inicio de una semana marcada por la difusión de la decisión de política monetaria del banco central (Banxico) el jueves.
El índice accionario líder S&P/BMV IPC descendía un 0,04% a 62.743,13 puntos, revirtiendo las ganancias de 2,66% con las que cerró la semana anterior, en coincidencia con el final de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.
Durante todo el mes de octubre la bolsa local perdió un marginal 0,23%, pese a tocar un máximo histórico de 63.540,28 unidades el miércoles. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)
LA NACION
Más leídas
- 1
Se retoma hoy el juicio: un testigo protegido, chats reveladores y declaraciones claves en el caso Cecilia Strzyzowski
- 2
Chris Martin sorprendió a Tini Stoessel en Tecnópolis: las fotos y videos de un encuentro único
- 3
Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento
- 4
El fenómeno de la “sociedad TikTok”