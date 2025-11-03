Bolsa mexicana abre con leves pérdidas en semana de tasa clave de Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 3 nov (Reuters) - La bolsa mexicana retrocedía ligeramente el lunes al inicio de una semana marcada por la difusión de la decisión de política monetaria del banco central (Banxico) el jueves.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC descendía un 0,04% a 62.743,13 puntos, revirtiendo las ganancias de 2,66% con las que cerró la semana anterior, en coincidencia con el final de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

Durante todo el mes de octubre la bolsa local perdió un marginal 0,23%, pese a tocar un máximo histórico de 63.540,28 unidades el miércoles. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)