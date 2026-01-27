Bolsa mexicana arranca con fuerza, rozando nuevos máximos históricos

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba con ímpetu el martes, acercándose a nuevos máximos históricos por encima de los 69.000 puntos, en un mercado atento a la decisión de política monetaria de la Fed de Estados Unidos el miércoles.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC ascendía un 0.55% a 69.087,34 puntos, en las primeras operaciones de la sesión.

Entre las firmas que más subían sobresalía el Grupo Financiero Inbursa, del magnate Carlos Slim, cuyas acciones aceleraban un 1.69% a 45,77 pesos, y Kimberly-Clark de México, fabricante de productos de cuidado personal, con un 1.27% a 40,02. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, Editado por Juana Casas)