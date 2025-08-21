Bolsa mexicana avanza con la mira en Jackson Hole
CIUDAD DE MÉXICO, 21 ago (Reuters) - La bolsa mexicana ganaba el jueves en un mercado a la espera del simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes.
El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0.59% a 58.566,76 puntos.
Fuera del índice destacaba un salto de un 25% de los títulos de Grupo Herdez después de que informó que disminuyó su participación en McCormick de México en una transacción por US$750 millones. (Reporte de Noé Torres)
