Bolsa mexicana baja leve tras tocar nuevo récord histórico, pendiente decisión Fed
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 17 sep (Reuters) - La bolsa mexicana retrocedía el miércoles, después del feriado del martes por la conmemoración de la Independencia de México, mientras los inversores aguardan el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en la jornada.
El índice accionario líder S&P/BMV IPC caía un 0,06% a 62.063,21 puntos, tras tocar el lunes un nuevo máximo histórico y registrar su tercera jornada consecutiva de ganancias.
Los títulos del conglomerado químico industrial Orbia encabezaban las pérdidas, con un 1,71% menos a 15,55 pesos, seguidos por el operador aeroportuario OMA, que restaban un 1,65% a 246,26 pesos.
El gigante de medios Televisa, con un avance de un 2,98% a 10,70 pesos, era el que más ganaba al inicio de la jornada. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)
Otras noticias de México
- 1
Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
- 2
Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias
- 3
La inusual declaración del rey de España sobre la “insoportable” crisis en Gaza
- 4
Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”