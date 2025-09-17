Bolsa mexicana baja leve tras tocar nuevo récord histórico, pendiente decisión Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 17 sep (Reuters) - La bolsa mexicana retrocedía el miércoles, después del feriado del martes por la conmemoración de la Independencia de México, mientras los inversores aguardan el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en la jornada.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC caía un 0,06% a 62.063,21 puntos, tras tocar el lunes un nuevo máximo histórico y registrar su tercera jornada consecutiva de ganancias.

Los títulos del conglomerado químico industrial Orbia encabezaban las pérdidas, con un 1,71% menos a 15,55 pesos, seguidos por el operador aeroportuario OMA, que restaban un 1,65% a 246,26 pesos.

El gigante de medios Televisa, con un avance de un 2,98% a 10,70 pesos, era el que más ganaba al inicio de la jornada. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)