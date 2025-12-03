Bolsa mexicana baja mientras inversores analizan datos

3 dic (Reuters) - La bolsa mexicana bajaba el miércoles, en línea con el descenso de Wall Street, mientras los inversores analizaban datos en búsqueda de señales sobre la senda de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, bajaba un 0.19% a 63.700,74 puntos, poco después de la apertura.

A nivel local, la inversión de las empresas cayó un 0.3% en septiembre frente a agosto, dijo el INEGI. La inversión fija bruta cayó un 6.7% en septiembre a tasa anual.

Mientras, las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre, mostró el informe de empleo ADP. Hubo 32.000 puestos de trabajo menos entre los empleadores privados el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47.000 en octubre.

Las acciones de Kimberly-Clark de México retrocedían un 1.78% a $37.50 pesos, ampliando sus bajas de la ronda previa, seguidas de las de la embotelladora Arca Continental, que descendían un 1.53% a $186.30 pesos. (Reporte de Manuel Farías, editado por Javier Leira)