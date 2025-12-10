Bolsa mexicana cae a la espera de decisión de la Fed

10 dic (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el miércoles, en medio de la cautela de los inversores sobre la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde los mercados descuentan un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés pero esperan ver las señales sobre movimientos en 2026.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, bajaba un 0.31% a 63.496,25 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos del Grupo Financiero Inbursa caían un 1.11% a 43,72 pesos y se encontraban entre los mayores descensos, juntos con los de la constructora Pinfra que bajaban un 0.89% a 257,80 pesos. (Reporte de Manuel Farías)