Bolsa mexicana cae ante amenazas arancelarias por Groenlandia

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ene (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el lunes por un incremento de la aversión global al riesgo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a algunos países europeos hasta que se permita a Washington comprar Groenlandia.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC bajaba un 0,31% a 66.934,79 puntos, en las primeras negociaciones de una jornada que se anticipaba delgada por el feriado estadounidense del día de Martin Luther King Jr.

Los títulos de Kimberly-Clark de México, dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, encabezaban el retroceso, con un 2,18% menos a 38,09 pesos, seguidos por los de la firma de alimentos Sigma, que restaban un 1,97% a 16,92 pesos. (Reporte de Noé Torres)