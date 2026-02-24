Bolsa mexicana cae arrastrada por grupos aeroportuarios

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - La bolsa mexicana descendía en sus primeras negociaciones del martes arrastrada principalmente por las acciones de dos de los principales operadores de aeropuertos del país después de que divulgaron en la víspera sus resultados del cuarto trimestre.

El índice bursátil de referencia, el S&P/BMV IPC, bajaba un 0.57% a 70.233,14 puntos, encaminándose a registrar su segunda jornada de pérdidas.

Los títulos de OMA, que administra 13 terminales aéreas en México, encabezaban el declive, con un 6.72% menos a 263,68 pesos, seguidos por los de GAP, con 12 aeropuertos, que restaban un 5.78% a 456,05 pesos.

Además de los reportes corporativos, el sector ha estado bajo presión esta semana debido a una ola de violencia que derivó en la cancelación de vuelos y alertas de viaje de países como Estados Unidos y Canadá.

Por el contrario, destacaba un avance de un 3.31% a 188,71 pesos de los papeles de la embotelladora Coca-Cola FEMSA (Kof) también después de dar a conocer su informe trimestral. (Reporte de Noé Torres)