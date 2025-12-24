Bolsa mexicana cae desde máximo histórico en sesión recortada por Navidad

(.)

CIUDAD DE MÉXICO, 24 dic (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el miércoles por un ajuste de posiciones tras una racha de cuatro jornadas de ganancias que la llevaron a anotar en la víspera un nuevo récord máximo de 65.683 puntos.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC descendía un 0.29% a 65.407,41 unidades, en los primeros negocios de una sesión más corta de lo habitual por las celebraciones de Navidad.

Los títulos de la productora de tequila José Cuervo encabezaban el retroceso, con un 2.34% menos a 20,85 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, que restaban un 0.98% a 950,03 pesos.

La bolsa finalizará sus operaciones al mediodía. (Reporte de Noé Torres)