Bolsa mexicana cae desde su máximo histórico, acciones de Grupo Bimbo retroceden

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el jueves en las horas previas al anuncio de política monetaria del banco central, en el que se espera ampliamente que recorte la tasa clave de interés.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC bajaba un 0,12% a 63.305,34 puntos, poco después de la apertura. El miércoles avanzó a un récord máximo de 63.682,80 unidades.

Los títulos del panificador Grupo Bimbo encabezaban el declive, con un 1,21% menos a 65,11 pesos. La firma anunció que designó a Alejandro Rodríguez como nuevo director general, luego de la renuncia de Rafael Pamias. (Reporte de Noé Torres)