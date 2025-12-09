Bolsa mexicana cae en inicio volátil tras dato de inflación local y expectativas de recorte de tasas de la Fed

9 dic (Reuters) - La bolsa mexicana caía el martes, en un inicio volátil, en medio de datos de inflación a nivel local que superaron las proyecciones y la expectativa de un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal al término de su reunión de dos días el miércoles.

La inflación general interanual de México avanzó en noviembre por sobre las expectativas, al igual que el índice subyacente, pero aunque las cifras generan cautela no cambian las perspectivas de que el banco central recortará nuevamente la tasa clave el jueves en su próximo anuncio.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, caía un 0,30% a 63.336,18 puntos, poco después de la apertura, tras haber cotizado con alza previamente.

Los títulos de Kimberly-Clark de México descendían un 1,75% a 37,62 pesos y se encontraban entre las mayores pérdidas del referencial, seguidos de los papeles del Grupo Financiero Inbursa cedían un 1,46% a 43,80 pesos. (Reporte de Manuel Farías)