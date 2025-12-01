Bolsa mexicana cae en línea con Wall Street, a la espera de datos y comentarios de Powell

1 dic (Reuters) - La bolsa mexicana revertía sus alzas de los primeros minutos de la sesión y caía el lunes, en línea con un retroceso de Wall Street, a la espera de datos económicos y a comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, bajaba un 0.26% a 63.430,39 puntos, poco después de la apertura.

Tanto a nivel local como en Estados Unidos se conocerán datos de manufacturas, y Powell realizará comentarios por la noche, por lo que los inversores se encontraban cautelosos en cuanto al futuro de las tasas de interés.

Los títulos del Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, descendían un 1.73% a 241,30 pesos, y se ubicaban entre las mayores caídas. Por el lado positivo, los papeles de Industrias Peñoles trepaban un 3.52% a 800 pesos y le daban soporte al mercado. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier Leira)