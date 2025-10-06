Bolsa Mexicana cae lastrada por acciones de Grupo México, peso se aprecia

CIUDAD DE MÉXICO, 6 oct (Reuters) - La bolsa mexicana caía el lunes arrastrada por un derrumbe de las acciones del gigante minero Grupo México, mientras que la moneda se apreciaba ante crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense recortaría las tasas de interés a finales de mes.

Los títulos de Grupo México sufrían un fuerte descalabro, apuntando a una de sus peores sesiones desde que se tiene registro, después de que sorprendiera el viernes con el anuncio de una oferta para la compra de Grupo Financiero Banamex, el negocio de banca minorista de Citi en el país.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC perdía un 2.45% a 60.464,51 puntos, el peor desempeño entre sus principales pares de la región.

* Los títulos de Grupo México, con negocios también en las industrias ferroviaria y de infraestructura, se hundían un 15% a 136,63 pesos, luego de haber cerrado el viernes en sus máximos históricos.

* "En nuestra opinión, vemos negativa la propuesta de Grupo México para sus accionistas, dado que (de concretarse) incrementaría de manera importante su descuento por conglomerado, limitando la obtención de una valuación de mercado más eficiente", escribió Alik García, en una nota de análisis para los clientes de Valmex Casa de Bolsa.

* La oferta por Banamex fue anunciada una semana después de que el magnate Fernando Chico Pardo cerrara un acuerdo por una participación del 25% en la institución.

* En el mercado cambiario, el peso mexicano cotizaba en 18,3466 por dólar, con una ganancia de un 0.19%, en el inicio de una semana que estará marcada por la publicación de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria de la Fed y del Banco de México.

* Ambas instituciones recortaron el mes pasado sus tasas de interés en un cuarto de punto y el mercado descuenta ampliamente que sigan relajando su política monetaria antes de que culmine el año.

* La atención de los inversores también estaba puesta en noticias sobre el cierre parcial de la administración pública estadounidense que sumaba su sexto día, manteniendo suspendida la divulgación de información macroeconómica clave por parte del Gobierno.

"La ausencia de estadísticas económicas oficiales podría dificultar una decisión por parte de la Fed en su siguiente reunión de finales de octubre", dijo Invex Grupo Financiero, en un reporte.

* A nivel local se dio a conocer que el índice de confianza de los consumidores disminuyó en septiembre después de dos meses en ascenso, según cifras ajustadas por estacionalidad, debido principalmente a una menor perspectiva sobre la situación económica actual y futura del país.

* En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8.65%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9.29%.

(Reporte de Noé Torres)