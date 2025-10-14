Bolsa mexicana cae por preocupaciones China-EE.UU., atenta a primeros resultados trimestrales

CIUDAD DE MÉXICO, 14 oct (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el martes golpeada por renovadas señales de tensiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que minaba el apetito por activos de riesgo.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC bajaba un 0,22% a 60.912,26 puntos, en un mercado también con la mira en la divulgación de los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

Está previsto que después del cierre de los negocios la gigante de las telecomunicaciones América Móvil, del magnate Carlos Slim, publique su informe trimestral. Sus títulos descendían un 0,05% a 19,72 pesos. (Reporte de Noé Torres)