Bolsa mexicana cae por segunda sesión tras alcanzar máximos históricos

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ene (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el viernes por segunda jornada consecutiva después de haber alcanzado un nivel récord de 67.656,97 puntos, arrastrada principalmente por un débil desempeño de firmas del sector minero.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajaba un 0.12% a 66.566,62 unidades.

Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores globales de cobre, encabezaban el declive, con un 1.19% menos a 192,62 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, que restaban un 1.23% a 1.035,0 pesos. (Reporte de Noé Torres)