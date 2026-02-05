Bolsa mexicana cae por segundo día arrastrada por mineras y Cemex

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el jueves por segunda jornada consecutiva presionada principalmente por un débil desempeño de las empresas mineras ante una desescalada de los precios de los metales.

El índice líder del mercado accionario local, el S&P/BMV IPC, bajaba un 1.31% a 67.827,63 puntos. El miércoles perdió un 1.44%.

Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores de cobre del mundo, encabezaban el retroceso de la jornada, con un 3.74% menos a 197,14 pesos, mientras que los de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, restaban un 3.50% a 991,10 pesos.

También destacaba un declive de un 3.23% a 20,36 pesos de los papeles de la cementera Cemex después de que reportó sus resultados corporativos del cuarto trimestre. Los inversores estaban atentos a una llamada con analistas que sostenían ejecutivos de la firma. (Reporte de Noé Torres)