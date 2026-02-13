Bolsa mexicana cae por segundo día atenta a la temporada de resultados trimestrales

CIUDAD DE MÉXICO, 13 feb (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el viernes por segunda jornada consecutiva después de haber alcanzado nuevos niveles máximos históricos, mientras los inversionistas se mantenían atentos a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajaba un 0,28% a 70.692,85 puntos, poco después de la apertura. El jueves subió brevemente a un récord por encima de 72.000 unidades.

Los títulos del gigante minero Grupo México encabezaban el declive, con un 1,48% menos a 200,02 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, que restaban un 0,99% a 20,90 pesos. (Reporte de Noé Torres)