Bolsa mexicana cae y se espera una baja liquidez por feriado en EE. UU.

27 nov (Reuters) - La bolsa mexicana caía el jueves, en una sesión de feriado en Estados Unidos que quitaba liquidez y una referencia clave a los mercados.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado local, perdía un 0.45% a 62.960,60 puntos poco después de la apertura.

Los mercados en Estados Unidos permanecían cerrados por la festividad del Día de Acción de Gracias.

México registró un superávit de US$1.411 millones en la balanza comercial desestacionalizada de octubre. La balanza no ajustada por estacionalidad registró un superávit de US$606 millones, según datos publicados el jueves.

En la víspera, Banxico había bajado su expectativa para el crecimiento de la economía del país en 2025 a un 0.3% desde un 0.6% previo y también la de la inflación general a un 3.5% al cierre del año frente a un 3.7% previo.

Las acciones de Wal-Mart de México restaban un 1.23%, a 61.05 pesos, mientras que las de la operadora de restaurantes Alsea cedían un 1.48%, a 49.16 pesos, y se ubicaban entre las que más retrocedían tras la apertura del mercado. (Reporte de Manuel Farías)

