Bolsa mexicana cotiza estable, busca rumbo tras apertura

28 nov (Reuters) - La bolsa mexicana cotizaba estable el viernes, tras la fuerte baja de la sesión previa, en medio de mercados con baja liquidez por los horarios reducidos de Wall Street tras el feriado del Día de Acción de Gracias.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, ganaba un 0,04% a 62.721,13 puntos, tras buscar un rumbo luego de cotizar tanto en alzas como en bajas poco después de la apertura.

Las acciones de la minorista y embotelladora FEMSA ganaban un 1,11% a 173,44 pesos y lideraban las alzas en los primeros minutos de la sesión. Mientras, los papeles de la cementera Chihuahua perdían un 1,37% a 175,04 pesos y se ubicaban entre las mayores bajas de la sesión. (Reporte de Manuel Farías)