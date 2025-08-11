Bolsa mexicana cotiza estable: mercados esperan cifras inflación EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ago (Reuters) - La bolsa mexicana cotizaba estable el lunes, tras acumular ganancias la semana pasada, mientras los inversores aguardaban datos económicos de Estados Unidos esta semana, especialmente de inflación.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC operaba en 58.103,93 puntos con una ligera alza del 0,06% poco después de la apertura de los negocios.

"Esta semana estará marcada por una agenda cargada de datos económicos en Estados Unidos, con especial atención a los indicadores de inflación. El martes se dará a conocer el reporte de inflación de julio, después de cifras laborales que incrementaron las expectativas de recortes de tasas", dijo Actinver en un reporte.

"Las proyecciones sugieren que la inflación podría ubicarse cerca de 2,8%, una sorpresa por arriba de 3,0% podría evitar un ajuste en tasa en la siguiente reunión". (Reporte de Manuel Farías, Editado por Juana Casas)