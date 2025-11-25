Bolsa mexicana cotiza estable tras fuerte avance en la jornada previa
- 1 minuto de lectura'
25 nov (Reuters) - La bolsa mexicana operaba plana el martes, tras su avance del 1% en la jornada previa, en medio de las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y datos locales.
El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, cotizaba prácticamente estable a 62.537,39 puntos, y se movía tanto en territorio positivo como en rojo poco después de la apertura.
"Seguimos siendo cautelosos en las posiciones en el portafolio, sin perseguir el rally y aprovechando operar en emisoras en donde existe una mayor visibilidad sobre sus fundamentales. En este sentido, volvimos a tomar una apuesta activa en GMEXICO", dijo la correduría Invex en una nota, apuntando el fuerte avance de la bolsa en lo que va de año, de alrededor del 25%.
Los títulos de la aseguradora Qualitas Controladora ganaban un 2,73% a 184,88 pesos, mientras que por el lado de las bajas los papeles de la farmacéutica Genomma Lab Internacional cedían un 1,46% a 18,20 pesos, poco después del inicio de la sesión (Reporte de Manuel Farías, editado por Javier Leira).
