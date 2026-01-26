LA NACION

Bolsa mexicana empieza semana al alza, con nuevos niveles históricos

CIUDAD DE MÉXICO, 26 ene (Reuters) - La bolsa mexicana marcaba el lunes máximos históricos, en un mercado pendiente de los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre y de la decisión de política monetaria de la Fed de Estados Unidos el miércoles.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC ascendía un 1,43% a 69.182,59 puntos, en medio de una racha alcista que la semana anterior le llevó a acumular un avance cercano al 1,5%.

Entre las firmas con mejor desempeño en la sesión destacaba la minera Industrias Peñoles, cuyas acciones aceleraban un 6,84% a 1.147,99 pesos, después de que los precios internacionales de metales preciosos como el oro y la plata se dispararan el lunes. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)

