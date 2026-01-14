Bolsa mexicana repunta tras cifras económicas EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ene (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el miércoles oscilando muy cerca de sus máximos históricos, luego de la divulgación de cifras de los precios al productor y las ventas minoristas de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0,72% a 66.813,75 puntos, después de haber descendido un 0,61% en la jornada anterior.

Los títulos de Grupo Financiero Banorte encabezaban las alzas, con un 2,50% más a 174,09 pesos, seguidos por los del panificador Grupo Bimbo, que sumaban un 2,01% a 62,54 pesos. (Reporte de Noé Torres)