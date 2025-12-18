Bolsa mexicana repunta tras datos de inflación de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 18 dic (Reuters) - La bolsa mexicana subía el jueves después de tres jornadas de pérdidas mientras los inversores digerían cifras de inflación de Estados Unidos que reforzaban las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, avanzaba un 0.87% a 63.073,83 puntos.

Los títulos de la firma de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas, con un 2.07% más a $11,35 pesos, seguidos por los del panificador Grupo Bimbo, que sumaban un 1.71% a $58,81 pesos. (Reporte de Noé Torres)