Bolsa mexicana retoma camino rumbo a máximos históricos

CIUDAD DE MÉXICO, 17 dic (Reuters) - La bolsa mexicana subía el miércoles después de dos jornadas de pérdidas, apuntando nuevamente hacia el récord histórico de 65.250 puntos que anotó a inicios de la semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, repuntaba un 0.17% a 63.338,16 unidades, poco después de la apertura de la sesión.

Los títulos de Banco del Bajío encabezaban las alzas, con un 2.54% más a $48.49 pesos, seguidos por los de Gruma, dedicada a la producción de tortillas y harina de maíz, que sumaban un 1.69% a $314.72 pesos. (Reporte de Noé Torres)