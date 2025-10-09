Bolsa mexicana retoma tendencia negativa Grupo México sube por tercera sesión

CIUDAD DE MÉXICO, 9 oct (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el jueves contrario a la tendencia de sus principales pares en la región, mientras los inversores aguardaban la publicación de la minuta del más reciente encuentro de Banco de México, en busca de pistas sobre sus próximos movimientos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas de la plaza, bajaba un 0.50% a 60.586,22 puntos, retomando la racha negativa que ha predominado en el mercado y que fue interrumpida el miércoles.

Los títulos de Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezaban el declive, con un 2.33% menos a 45,18 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia , que restaban un 2.12% a 16,18 pesos.

Por el contrario, destacaba un avance de un 0.88% a 142,61 pesos de los papeles del gigante minero Grupo México , apuntando a su tercera jornada de ganancias luego de haberse desplomado el lunes un 15%. (Reporte de Noé Torres)