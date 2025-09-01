LA NACION

Bolsa mexicana retrocede a la espera de reporte empleo EEUU

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bolsa mexicana retrocede a la espera de reporte empleo EEUU
Bolsa mexicana retrocede a la espera de reporte empleo EEUUTIMOTHY A. CLARY - AFP

CIUDAD DE MÉXICO, 1 sep (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el lunes en el inicio de una semana que estará marcada por la publicación de un esperado informe del mercado laboral estadounidense.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajaba un 0,16% a 58.612,34 puntos, en las primeras negociaciones de una jornada que se anticipaba de poco volumen debido a un feriado en Estados Unidos.

Los títulos de la gigante de telecomunicaciones América Móvil encabezaban las bajas, con un 1,40% menos a 18,32 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Banorte, que restaban un 1,45% a 168,22 pesos. (Reporte de Noé Torres)

LA NACION
Más leídas
  1. Segundo laboratorio clausurado por la Anmat en solo cuatro días, tras el escándalo del fentanilo
    1

    Carrera contra el tiempo: segundo laboratorio clausurado por la Anmat en solo cuatro días tras el escándalo del fentanilo

  2. Murió Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español
    2

    Murió Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español, en Costa Rica

  3. Cambio de funcionarios en Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad
    3

    Decisión: cambio de funcionarios en el Ministerio de Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad

  4. Simuló su muerte para escapar de los Balcanes y cayó en un paso entre Paraguay y Bolivia
    4

    La extraña historia del capo de la mafia de los Balcanes que se movía con un DNI argentino y lo buscaban varios países

Cargando banners ...