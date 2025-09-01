Bolsa mexicana retrocede a la espera de reporte empleo EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 1 sep (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el lunes en el inicio de una semana que estará marcada por la publicación de un esperado informe del mercado laboral estadounidense.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajaba un 0,16% a 58.612,34 puntos, en las primeras negociaciones de una jornada que se anticipaba de poco volumen debido a un feriado en Estados Unidos.

Los títulos de la gigante de telecomunicaciones América Móvil encabezaban las bajas, con un 1,40% menos a 18,32 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Banorte, que restaban un 1,45% a 168,22 pesos. (Reporte de Noé Torres)