Bolsa mexicana retrocede a la espera de reporte empleo EEUU

2 sep (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el martes, en medio de la aversión al riesgo global y en línea con el descenso de Wall Street, con los inversores atentos a datos de empleo en Estados Unidos a conocerse esta semana que arrojarán luces sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajaba un 0,18% a 58.759,20 puntos, moderando su descenso inicial tras las primeras negociaciones de una jornada que veía una fuerte aversión al riegos en los mercados bursátiles.

Los principales índices de Wall Street abrieron a la baja, tras un feriado en Estados Unidos en la víspera, en medio de la preocupación sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump y a la espera de los datos clave sobre empleo, que tienen como cifra principal las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de agosto.

Entre las mayores bajas figuraban los títulos del conglomerado Alfa, que descendían un 1,15% a 13,72 pesos, mientras que los del Grupo Aeroportuario del Pacífico perdían un 1,33% a 449,09 pesos (Reporte de Manuel Farías, Editado por XXX)

