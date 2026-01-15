Bolsa mexicana retrocede desde su máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ene (Reuters) - La bolsa mexicana se replegaba el jueves después de alcanzar en la víspera un nuevo récord máximo, mientras los inversores asimilaban cifras que mostraron una inesperada disminución de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, descendía un 0,14% a 67.309,29 puntos, poco después de la apertura. El miércoles llegó a operar por encima del hito de 67.500 unidades.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban el retroceso, con un 1,68% menos a 1.049,43 pesos, seguidos por los de la embotelladora y minorista FEMSA, que restaban un 1,40% a 182,31 pesos. (Reporte de Noé Torres)