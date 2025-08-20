Bolsa mexicana retrocede en espera de minutas Fed
CIUDAD DE MÉXICO, 20 ago (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el miércoles debido a la cautela de los inversionistas en las horas previas a la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal.
El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajaba un 0,10% a 58.402,93 puntos, poco después de la apertura.
Los títulos de Grupo Financiero Inbursa encabezaban el retroceso, con un 1,50% menos a 47,91 pesos, seguidos por los de Kimberly-Clark de México que restaban un 1,18% a 36,02 pesos. (Reporte de Noé Torres)
