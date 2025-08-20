LA NACION

Bolsa mexicana retrocede en espera de minutas Fed

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bola de valores; Bolsa de comercio; Buenos AIres; Economía
Bolsa mexicana retrocede en espera de minutas FedANIBAL GRECO

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ago (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el miércoles debido a la cautela de los inversionistas en las horas previas a la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajaba un 0,10% a 58.402,93 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de Grupo Financiero Inbursa encabezaban el retroceso, con un 1,50% menos a 47,91 pesos, seguidos por los de Kimberly-Clark de México que restaban un 1,18% a 36,02 pesos. (Reporte de Noé Torres)

LA NACION
Más leídas
  1. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    1

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  2. Un juez falló en favor de que Cristina no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
    2

    Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

  3. La diplomacia de Trump revela lo poco que entiende a Putin
    3

    La diplomacia de Trump revela lo poco que entiende a Putin

  4. Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año
    4

    Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año

Cargando banners ...