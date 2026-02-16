Bolsa mexicana retrocede en sesión de escaso volumen, atenta a reportes trimestrales

CIUDAD DE MÉXICO, 16 feb (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el lunes, aunque se mantenía oscilando muy cerca de sus máximos históricos, en un mercado errático atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC bajaba un 0,27% a 71.283,63 puntos, en una jornada que se anticipaba de bajo volumen debido al feriado estadounidense del Día de los Presidentes.

El declive era encabezado principalmente por firmas del magnate Carlos Slim: los títulos del conglomerado Grupo Carso restaban un 2,72% a 126,11 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Inbursa, que cedían un 2,32% a 45,80 pesos. (Reporte de Noé Torres)