Bolsa mexicana retrocede golpeada por sector minero

CIUDAD DE MÉXICO, 17 feb (Reuters) - La bolsa mexicana caía el martes arrastrada principalmente por firmas del sector minero ante un declive de los precios de los metales, en un mercado con la mira puesta en la temporada de reportes trimestrales del cuarto trimestre.

El índice accionario líder del país latinoamericano, el S&P/BMV IPC, bajaba un 0,59% a 70.934,55 puntos, poco después de la apertura de los negocios, a medida que las plazas en Wall Street regresaban a la actividad tras un fin de semana largo.

Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores mundiales de cobre, encabezaban el declive, con un 3,18% menos a 197,23 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, que restaban un 2,77% a 1.010,04 pesos. (Reporte de Noé Torres)