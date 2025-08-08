Bolsa mexicana retrocede pero perfila mejor semana desde mayo

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ago (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el viernes luego de tres jornadas continuas de ganancias, mientras los inversionistas sopesaban la nominación de Stephen Miran para ocupar temporalmente una vacante en la Reserva Federal estadounidense.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC bajaba un 0,10% a 58.202,97 puntos poco después de la apertura de los negocios. Aún así, en la semana sumaba un retorno del 2,3%, su mejor desempeño desde mediados de mayo.

Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaban las pérdidas de la sesión, con un 2,28% menos a 164,0 pesos, seguidos por los de la minorista Wal-Mart de México, que restaban un 1,80% a 56,24 pesos. (Reporte de Noé Torres)