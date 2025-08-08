LA NACION

Bolsa mexicana retrocede pero perfila mejor semana desde mayo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bolsa mexicana retrocede pero perfila mejor semana desde mayo
Bolsa mexicana retrocede pero perfila mejor semana desde mayoSeth Wenig - AP

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ago (Reuters) - La bolsa mexicana descendía el viernes luego de tres jornadas continuas de ganancias, mientras los inversionistas sopesaban la nominación de Stephen Miran para ocupar temporalmente una vacante en la Reserva Federal estadounidense.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC bajaba un 0,10% a 58.202,97 puntos poco después de la apertura de los negocios. Aún así, en la semana sumaba un retorno del 2,3%, su mejor desempeño desde mediados de mayo.

Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaban las pérdidas de la sesión, con un 2,28% menos a 164,0 pesos, seguidos por los de la minorista Wal-Mart de México, que restaban un 1,80% a 56,24 pesos. (Reporte de Noé Torres)

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
    1

    Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán

  2. EE.UU. duplicó la recompensa para atrapar a Maduro: cuál es la cifra millonaria que ofrece
    2

    EE.UU. duplica la recompensa y ofrece 50 millones de dólares para atrapar a Maduro

  3. Confirman el procesamiento de una diputada de la izquierda por expresiones antisemitas
    3

    Confirman el procesamiento de una diputada de la izquierda por expresiones antisemitas

  4. Sueños y pesadillas mileístas
    4

    Sueños y pesadillas mileístas

Cargando banners ...