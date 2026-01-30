LA NACION

Bolsa mexicana retrocede pero perfila sólido primer mes del año

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - La bolsa mexicana caía el viernes golpeada por un retroceso de las firmas del sector minero ante una toma de ganancias en los precios de los metales, aun así, apuntaba a culminar enero con su mejor desempeño mensual desde noviembre de 2023

El índice accionario líder S&P/BMV IPC retrocedía un 1.13% a 68.709,94 puntos, después de haber alcanzado en la víspera un máximo histórico cercano a 70.500 unidades. En todo el mes sumaba un retorno del 6.85%

Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, encabezaban el declive de la sesión, con un 6.47% menos a 1.094,08 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que restaban un 3.68% a 200,98 pesos

Fuera del índice, los papeles de Minera Frisco, que forma parte del emporio de negocios del magnate Carlos Slim, se hundían un 8.80% a 13,99 pesos (Reporte de Noé Torres)

