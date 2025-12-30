LA NACION

Bolsa mexicana roza máximo histórico en penúltima jornada del año

CIUDAD DE MÉXICO, 30 dic (Reuters) - La bolsa mexicana avanzaba el martes aproximándose a su récord máximo de 65.882 puntos que anotó la semana pasada, aunque en una sesión de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0,54% a 65.697,63 unidades, poco después de la apertura.

Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas, con un 2,78% más a $10,73 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que sumaban un 1,83% a $999,92 pesos. (Reporte de Noé Torres)

