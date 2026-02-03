LA NACION

Bolsa mexicana se dispara tras registrar peor caída en cerca de 10 meses

Bolsa mexicana se dispara tras registrar peor caída en cerca de 10 meses
Bolsa mexicana se dispara tras registrar peor caída en cerca de 10 mesesRichard Drew - AP

CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - ⁠La bolsa ⁠mexicana subía con fuerza en sus primeras negociaciones ⁠del ‌martes, recuperando parte ​del terreno cedido en ​la jornada anterior cuanto ‌registró su peor ‌caída diaria ​desde abril del año pasado.

El índice líder S&P/BMV IPC escalaba un 2.22% a 69,102.52 puntos, después de haberse hundido ⁠el viernes un 2.73%. El lunes, ​los mercados locales permanecieron cerrados por un feriado local.

El repunte era encabezado principalmente por firmas del sector minero ante ⁠una recuperación de los precios de ​los metales.

Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial ‍de plata, saltaban un 6.53% más a 1,078.97 pesos, seguidos por los de Grupo México, ​uno de los principales productores de cobre, que sumaban un 6.42% a 206.50 ‍pesos. (Reporte de Noé Torres)

Reuters
Conforme a
The Trust Project