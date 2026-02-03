CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - ⁠La bolsa ⁠mexicana subía con fuerza en sus primeras negociaciones ⁠del ‌martes, recuperando parte ​del terreno cedido en ​la jornada anterior cuanto ‌registró su peor ‌caída diaria ​desde abril del año pasado.

El índice líder S&P/BMV IPC escalaba un 2.22% a 69,102.52 puntos, después de haberse hundido ⁠el viernes un 2.73%. El lunes, ​los mercados locales permanecieron cerrados por un feriado local.

El repunte era encabezado principalmente por firmas del sector minero ante ⁠una recuperación de los precios de ​los metales.

Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial ‍de plata, saltaban un 6.53% más a 1,078.97 pesos, seguidos por los de Grupo México, ​uno de los principales productores de cobre, que sumaban un 6.42% a 206.50 ‍pesos. (Reporte de Noé Torres)