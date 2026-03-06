Bolsa mexicana se encamina a su peor semana en 6 años

CIUDAD DE MÉXICO, 6 mar (Reuters) - La bolsa mexicana se perfilaba el viernes a registrar su peor resultado semanal desde marzo de 2020, debido a preocupaciones sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente en la economía y la inflación global.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC caía un 1,03% a 67.672,81 puntos, poco después de la apertura de los negocios, con lo cual acumulaba en la semana una pérdida del 5,2%.

Al mal clima en los mercados se sumaba la divulgación el viernes de cifras que mostraron que la economía estadounidense perdió inesperadamente miles de puestos de trabajo en febrero.

Los títulos de la cementera Cemex encabezaban el declive de la jornada, con un 3,15% menos a 19,40 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Banorte, que restaban un 2,21% a 188,62 pesos. (Reporte de Noé Torres)