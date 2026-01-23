Bolsa mexicana se estabiliza alrededor de su récord máximo

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) - La bolsa mexicana subía el viernes por sexta jornada consecutiva, consolidando en torno a sus máximos históricos, en un mercado con la mira puesta en los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0.17% a 68.461,0 puntos, con un retorno semanal acumulado cercano al 2%.

Entre las firmas con mejor desempeño en la sesión, destacaba Kimberly-Clark de México, cuyos títulos ascendían un 1.56% a $41.13, después de que publicó en la víspera su informe trimestral que fue calificado como positivo por analistas. (Reporte de Noé Torres)